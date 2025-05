lorenzo riccardi e claudia dionigi arriva il secondo figlio per un amore che si moltiplica

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi annunciano con gioia l'arrivo del loro secondo figlio, un segno tangibile del loro amore che continua a crescere. Questo momento di felicità si unisce a una serie di lieti eventi che coinvolgono le coppie di Uomini & Donne, come l'annuncio di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Un periodo d'oro per l'amore!

È un momento davvero d'oro per le coppie (o ex coppie) uscite dal programma Uomini & Donne; dopo gli annunci, a distanza di pochi giorni, di Giulia De Lellis e Andrea Damante, due fra i più amati protagonisti del dating show, adesso sono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi ad annunciare di aspettare un bebè, il secondo. "Sta arrivando Lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte. Ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia". I due influencer hanno quindi annunciato anche il sesso del nascituro, che sarà un maschietto; Riccardi e Dionigi, conosciutisi proprio nel programma televisivo di Canale 5 nel 2019, hanno già avuto la piccola Maria Vittoria "Mavi", nata nel 2022.