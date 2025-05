Lorenzo Musetti avanza agli ottavi degli Internazionali d' Italia sfida Medvedev

In breve da Zazoom:

E' decisamente un altro LorenzoMusetti. Solido, oltre che tanto talentuoso. L'ingresso in top 10 dice tutto. Il carrarino torna agliottavi di finale agliInternazionali d'Italia: ha superato ieri senza tentennamenti lo statunitense Brandon Nakashima, 28 del tabellone, con i parziali di 6-4, 6-3. Domani Lorenzo se la vedrà con Daniil Medvedev. "È stata una partita ben giocata – ha spiegato a Sky Sport –. Conoscevo il mio avversario e sapevo come dargli fastidio, ho usato bene le variazioni e sono stato aggressivo con il dritto. Medvedev? Non so se parto favorito. Daniil è un avversario ostico e i precedenti sono datati e in altre superfici, tante cose sono cambiate".Oggi riscatta l'ora di Matteo Berrettini, atteso da un esame molto duro al terzo turno contro il norvegese Casper Ruud, trionfatore a Madrid.