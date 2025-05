Lorenzo Cristea il decesso in pochi secondi dopo la serata in discoteca | dieci coltellate quella mortale gli ha reciso l' aorta Ha provato a difendersi L' amico colpito 6 volte

Lorenzo Cristea è tragicamente deceduto dopo una serata in discoteca, colpito mortalmente da dieci coltellate. L'attacco, avvenuto a Castelfranco (Treviso), ha lasciato un amico ferito gravemente con sei fendenti. I dettagli di questa notte di violenza rivelano un quadro inquietante di difesa disperata e fatalità.

CASTELFRANCO (TREVISO) - Cinque fendenti, più altrettanti che hanno provocato solo ferite superficiali. Uno, quello mortale, ha oltrepassato la cassa toracica recidendo l?aorta. Un. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lorenzo Cristea, «il decesso in pochi secondi» dopo la serata in discoteca: dieci coltellate, quella mortale gli ha reciso l'aorta. Ha provato a difendersi. L'amico colpito 6 volte

