Lookman incontenibile Ederson mette il turbo Finalmente la panchina torna a incidere

In un emozionante incontro di Serie A, l'Atalanta ha superato la Roma con il punteggio di 2-1, grazie a un Lookman incontenibile ed Ederson che ha messo il turbo. La panchina ha finalmente inciso, offrendo spunti decisivi. Scopriamo ora le pagelle dei protagonisti di una partita che ha regalato spettacolo e intensità.

Atalanta-Roma 2-1, le pagelleCarnesecchi 6.5 – Piazza il suo solito ottimo paio di parate e nel finale alza pure il livello.Kossounou 5 – Più di un pallone perso sanguinoso: uno rischia di pagarlo con gli interessi. Non certo la sua miglior giornata.Djimsiti 6.5 – Duella con Dovbyk senza mai concedergli spazio: ne esce vincitore in maniera sontuosa.De Roon 6.5 – Chiamato agli straordinari in difesa, risponde presente. Prende in consegna Soulé che è un cliente scomodissimo e lo limita.Bellanova 6 – Intenso, eccome. Gli manca solo la precisione finale.(82’ Ruggeri ng)Pasalic 6 – Partita di sacrificio, la fisicità di Koné gli fa girare un po’ troppo la testa.(68’ Sulemana 7.5 – Ci mette personalità tentando il jolly da fuori: prima rimpallato, poi trova la porta.)Ederson 7.5 – La verve dei giorni migliori: break che affettano la difesa, contrasti che fermano o rallentano i tentativi della Roma di pungere. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lookman incontenibile, Ederson mette il turbo. Finalmente la panchina torna a incidere

Atalanta-Roma 2-1: Lookman e Sulemana spingono la Dea in Champions League

Atalanta batte la Roma 2-1 e conquista con due giornate d’anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, diventando la terza squadra italiana certa della partecipazione dopo Napoli e Inter.