londra l arrivo dei ministri degli esteri europei per la riunione sull ucraina

(?? Campo content non trovato)

Ucraina, rinviati colloqui di pace tra ministri Esteri a Londra - (Adnkronos) – Sono stati rinviati i colloqui di pace per l'Ucraina che erano in programma per oggi a Londra a livello di ministri degli Esteri. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri britannico, precisando che si terrà comunque un incontro a livello inferiore. "L'incontro di oggi con i ministri degli Esteri per i colloqui di […] 🔗Leggi su periodicodaily.com