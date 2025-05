Londra incendio nell’appartamento del primo ministro britannico Keir Starmer

Nelle prime ore del mattino del 12 maggio, un incendio ha interessato l'appartamento londinese del primo ministro britannico Keir Starmer, nel nord della capitale. Secondo Sky News, le fiamme hanno colpito la porta d'ingresso, ma fortunatamente non ci sono stati riportati feriti e l'immobile non è attualmente in pericolo.

Nelle prime ore del mattino di lunedì 12 maggio un incendio ha coinvolto l’abitazione londinese del primoministrobritannicoKeirStarmer, situata nella parte nord della capitale. Secondo quanto riferito da Sky News, le fiamme hanno colpito la porta d’ingresso dell’immobile, che non è attualmente occupato dal leader laburista, il quale risiede con la famiglia a Downing Street.I sospetti sulla possibile origine dolosa del rogoLe autorità hanno transennato l’area e avviato accertamenti sull’accaduto. La Metropolitan Police ha confermato la presenza di «danni all’ingresso della proprietà», sottolineando che «nessuno è rimasto ferito». Al momento resta da chiarire se l’origine del rogo sia dolosa: le indagini dovranno stabilire se l’incendio sia collegato a episodi precedenti che hanno coinvolto la stessa abitazione, in passato oggetto di proteste. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Londra, incendio nell’appartamento del primo ministro britannico Keir Starmer

Approfondimenti da altre fonti

