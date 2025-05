L’omicida si lancia dal Duomo

In breve da Zazoom:

Un momento di distrazione può trasformarsi in un dramma in un attimo. Ieri, sulle Terrazze del Duomo di Milano, una donna ha assistito a un evento tragico mentre cercava di catturare un video. Un visitatore, sporgendosi pericolosamente, ha compiuto un gesto fatale che ha scosso la folla sottostante. Un episodio che mette in luce i rischi della ricerca di attenzione sui social media.

"Guarda quello, si sta sporgendo troppo per fare un video.". Sono le 13.40 di ieri, siamo sulle Terrazze del Duomo di Milano. Una donna che si trova in un palazzo di fronte alla Cattedrale nota un visitatore in bilico sulla balaustra a diverse decine di metri di altezza e lo riprende con lo smartphone: dopo pochi secondi lo vede lanciarsi nel vuoto e precipitare davanti a centinaia di persone che stanno trascorrendo un soleggiato pomeriggio domenicale per le vie del centro. Il suicida non ha documenti con sé, ma le frasi in latino tatuate sui bicipiti e due mani incrociate sulla schiena lo identificato senza ombra di dubbio: è Emanuele De Maria, il detenuto evaso due giorni da Bollate e autore del tentato omicidio di un collega di lavoro all’hotel Berna in zona Stazione Centrale, dove prestava servizio da un anno e mezzo come addetto alla reception con la formula del permesso di lavoro all’esterno. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’omicida si lancia dal Duomo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Emanuele De Maria si lancia dalle terrazze del Duomo di Milano e muore, si cerca la collega ai laghetti - Si toglie la vita il detenuto evaso dopo l’accoltellamento all’Hotel BernaUna domenica pomeriggio qualunque, nel pieno via vai dello shopping in centro, si è trasformata in un incubo sotto gli occhi increduli dei passanti. Intorno alle 13:40 dell’11 maggio, un uomo si è lanciato nel vuoto dalle terrazze del Duomo di Milano. La scena, terribile e improvvisa, ha attirato centinaia di persone in piazza: chi si fermava per capire, chi scattava foto, chi chiedeva informazioni agli agenti che cercavano di mantenere l’ordine e coprire il corpo senza vita, rimasto a terra in attesa del ... 🔗Leggi su notizieaudaci.it

Suicidio al Duomo di Milano: Emanuele De Maria si lancia dalle terrazze - Si è tolto la vita lanciandosi dalle terrazze del Duomo di Milano Emanuele De Maria, l'uomo che ieri mattina ha accoltellato un suo collega davanti all'hotel Berna dove entrambi lavoravano. De Maria è stato riconosciuto dai tatuaggi che ha su entrambe le braccia.Il suicidio è avvenuto poco dopo le 14. De Maria, a quanto si è appreso, si è lanciato senza nessuna esitazione dal camminamento nord delle terrazze del Duomo cadendo dopo un volo di circa 40 metri in corso Vittorio Emanuele, non lontano dalla Rinascente. 🔗Leggi su quotidiano.net

Si lancia dalla finestra del Duomo e muore. Forse è De Maria - AGI - Un uomo si è gettato dalla terrazza del Duomo di Milano ed è morto sul colpo. È successo intorno alle 13.40. Si ipotizza che possa trattarsi di Emanuele De Maria, il detenuto di 35 anni ammesso al lavoro esterno in fuga dopo aver accoltellato un collega di lavoro all'alba di sabato. L'uomo non aveva documenti con sé. Sul posto sono intervenute i poliziotti delle Volanti della questura. De Maria è accusato di aver accoltellato un uomo di origine egiziana, ma con cittadinanza italiana, all'alba di ieri in via Napo Torriani, in zona stazione Centrale, a Milano. 🔗Leggi su agi.it

Se ne parla anche su altri siti

L’omicida si lancia dal Duomo; De Maria si è gettato dal Duomo di Milano. Trovato il corpo di Chamila, la collega scomparsa; Detenuto per omicidio accoltella un uomo in strada a Milano e si dà alla fuga. Scomparsa anche una donna; Uomo si getta dal Duomo di Milano e muore: è Emanuele De Maria, accusato di aver accoltellato un collega all'Hotel Berna. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’omicida si lancia dal Duomo - "Guarda quello, si sta sporgendo troppo per fare un video...". Sono le 13.40 di ieri, siamo sulle Terrazze del Duomo di Milano. Una donna che si trova in un palazzo di fronte alla Cattedrale nota un v ... 🔗quotidiano.net

L'omicida evaso a Milano si è lanciato dal Duomo, un testimone: «Ho sentito un botto forte e la gente scappava» - Si è gettato dalla terrazza del Duomo Emanuele De Maria, il 35enne evaso dal carcere di Bollate e ricercato da venerdì dopo aver accoltellato un collega di lavoro con il sospetto che possa aver ucciso ... 🔗msn.com

Omicida evaso, Emanuele De Maria è morto: si è lanciato dal Duomo. Trovato il cadavere di Chamila - Dopo l’accoltellamento del collega, l’uomo era sparito nel nulla. Trovato il corpo privo di vita della donna al parco Nord, dove i due erano stati visti ... 🔗milano.repubblica.it