Lollobrigida annuncia | Riforma della legge sulla caccia entro agosto Poi attacca Ispra faziosi e i giudici

L’annuncio del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante la Fiera nazionale della caccia e del tiro segna un momento cruciale per il mondo venatorio e politico. Mentre si attendeva una svolta, si è registrato un attacco a Ispra e ai giudici amministrativi, rivelando le intenzioni del governo di modificare la storica legge 157/92, suscitando dibattiti e reazioni nel settore.

Prima l’annuncio, atteso tanto dal mondo venatorio quanto dalla politica. Poi l’attacco a Ispra – tecnicamente ancora un organo scientifico indipendente – e ai giudici amministrativi. Quale migliore occasione per il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per ufficializzare la volontà del governo di modificare la legge 15792 se non quella della Fiera nazionale dellacaccia e del tiro (caccia Village). Intervistato dal presidente della principale associazione venatoria italiana (Federcaccia) Massimo Buconi, Lollobrigida ha voluto rassicurare i quasi 500mila cacciatori italiani. In sostanza – è il ragionamento del ministro – quella legge è figlia di un determinato contesto storico e sociale (i primi anni Novanta) e ora va cambiata (stravolta, direbbe qualcuno) assecondando le richieste del mondo venatorio. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lollobrigida annuncia: “Riforma della legge sulla caccia entro agosto”. Poi attacca Ispra (“faziosi”) e i giudici

