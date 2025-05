Loiero | La sicurezza non deve essere vissuta come un costo ma come un investimento strategico

Nel contesto attuale, la sicurezza deve essere percepita non come un mero costo, ma come un investimento strategico fondamentale per lo sviluppo e il benessere della società. Come sottolinea il Presidente del Consiglio, è cruciale mantenere le promesse e perseguire programmi sostenibili per garantire un futuro sicuro e prospero.

(Adnkronos) – “Il principio che considero fondamentale è che un governo si misura sulla capacità di portare a termine i propri programmi. Per questo mi ha colpito, e condivido pienamente, l’affermazione del Presidente del Consiglio “non facciamo promesse che non possiamo mantenere” – segno di una politica responsabile, lontana dal populismo e attenta alla realtà. . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

