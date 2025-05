Logistica punito chi protesta | Il diritto di sciopero è calpestato

Negli ultimi mesi, la Filt-Cgil ha segnalato episodi allarmanti di provvedimenti disciplinari e sospensioni nei confronti di lavoratori che partecipano a scioperi e azioni sindacali. Le situazioni denunciati si riferiscono a driver operanti per aziende di consegna legate ad Amazon, con particolare attenzione a Pioltello e alla provincia di Brescia. Nove lavoratori, tra i casi emersi, hanno ricevuto contestazioni penose che sollevano interrogativi sul rispetto dei diritti sindacali.

Provvedimenti disciplinari e sospensioni per "punire" o "intimidire" lavoratori che partecipano a scioperi e azioni sindacali. Episodi denunciati dalla Filt-Cgil, tra Pioltello e la provincia di Brescia, che riguardano driver che lavorano per società incaricate delle consegne per conto di Amazon. Nove lavoratori, tra i diversi casi al centro di vertenze, hanno ricevuto una contestazione da parte dell’azienda a Pioltello perché non si sono presentati al lavoro lo scorso 17 aprile "senza fornire alcuna comunicazione preventiva" e alcuna "giustificazione", con un comportamento che "ha compromesso l’organizzazione dell’attività aziendale". Quel giorno, però, ha comunicato la Cgil all’azienda, era in programma uno "sciopero legittimamente proclamato". Lo sciopero è "un diritto costituzionalmente garantito" e, scrive il sindacato chiedendo l’archiviazione della contestazione disciplinare, nel settore della Logistica non essendo servizio essenziale "non è richiesto alcun preavviso vincolante". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Logistica, “punito“ chi protesta: "Il diritto di sciopero è calpestato"

