Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 103 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi raggiunge i 103 punti, evidenziando un aumento rispetto ai 102,5 dell'apertura e ai 104,8 della chiusura di venerdì. I rendimenti registrano un incremento, con l'italiano al 3,67%, in crescita di 6,8 punti, mentre il tedesco si attesta al 2,64%, con un aumento di 8,6 punti.

Ha chiuso in rialzo a 103 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 102,5 segnati in apertura e i 104,8 della chiusura di venerdì. In crescita di 6,8 punti il rendimento italiano al 3,67%, contro gli 8,6 punti in più di quello tedesco al 2,64%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 124,5 punti - Ha chiuso in rialzo a 124,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 122 punti segnati in apertura e in linea con i 124 punti della chiusura precedente. In calo di 1,1 punti il rendimento annuo dei titoli italiani al 3,8%. In calo dell'1% il rendimento dei titoli tedeschi al 2,56%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 111,1 punti - Ha chiuso in calo a 111,1punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 112 punti segnati in apertura e i 113 della chiusura di venerdì scorso. In rialzo di 6,3 punti il rendimento annuo italiano al 3,6% e di 8,3 punti al 2,49% quello tedesco.

