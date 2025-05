Lo spread Btp-Bund scende in avvio di settimana a 1025 punti

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto la settimana in calo a 102,5 punti base dai 104,8 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è poco mosso al 3,6% per cento. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund scende in avvio di settimana a 102,5 punti

Lo spread Btp Bund scende a 107,4 punti in avvio - Lo spread fra Btp e Bund scende in avvio di giornata a 107,4 punti base dai 108 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano diminuisce al 3,6% dal 3,61% e quello tedesco al 2,52 per cento. 🔗Leggi su quotidiano.net

Spread Btp-Bund scende in avvio a 119 punti dopo S&P - Lo spread Btp-Bund si riduce in avvio di seduta a 119,1 punti base dai 124,5 della chiusura di venerdì. A fare restringere il differenziale contribuisce il miglioramento del rating dell'Italia da parte di S&P. Il rendimento dei titoli di Stato italiani con scadenza dieci anni è al 3,75% dal 3,8% di venerdì scorso, quello del Bund tedesco è invece fermo al 2,56%. 🔗Leggi su quotidiano.net

