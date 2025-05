Lo sport al potere L' ultima fatica letteraria del professor Berruto

Mauro Berruto è una figura di spicco nel panorama dei libri sportivi, noto per la sua firma distintiva e il suo contributo alla classificona degli Sport Thinkers. Con una laurea in filosofia e un passato da ct della Nazionale maschile italiana di pallavolo, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici, Berruto ha saputo unire competenza e passione, diventando una voce autorevole e rispettata nel mondo dello sport.

Per chi è abituato a leggere questo inserto, Mauro Berruto non ha bisogno di presentazioni. È la firma che ci guida nell’universo dei libri sportivi e che, a fine anno, insieme a Moris Gasparri compila la classificona degli sport Thinkers. In realtà Mauro è stato ed è molto di più. Dopo la laurea in filosofia, è stato ct della Nazionale maschile italiana di pallavolo, bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ceo della Scuola Holden e oggi, oltre a insegnare all’Università di Genova, è deputato del Partito democratico. In mezzo a tutto questo trova pure il tempo di leggere i migliori libri di sport che vanno in libreria e di scriverne a sua volta qualcuno. La sua ultima opera è “Lo sport al potere. La cultura del movimento e il senso della politica”, pubblicato da Add editore (sabato 17 sarà al Salone del Libro di Torino alla Sala Olimpica alle 19. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Lo sport al potere. L'ultima fatica letteraria del professor Berruto

Il potere dello sport - In questo momento di trumpismo d’assalto che, naturalmente, ha anche le sue implicazioni sportive, credo sia particolarmente interessante leggere un paio di saggi sull’intreccio fra sport, politica e potere. Ne scelgo due: uno molto recente e uno molto datato, uno godibile per il linguaggio “pop” e per i continui riferimenti alla contemporaneità, l’altro che richiede un’applicazione un po’ più sistematica, ma entrambi con un valore storico rigoroso e consolidato. 🔗Leggi su ilfoglio.it

