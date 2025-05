Lo sguardo della Polizia stradale sulle Statali | sono accesi gli autovelox

Lo sguardo attento della Polizia Stradale sulle statali lombarde è volto a garantire la sicurezza stradale. Attraverso l'uso di autovelox, gli agenti monitorano il traffico per contrastare comportamenti irresponsabili al volante, come l'eccesso di velocità, e promuovere un viaggio più sicuro per tutti. Le operazioni, del tutto trasparenti, mirano a salvaguardare la vita degli automobilisti.

Proseguono i controlli di uomini e donne dellaPoliziastradalesulleStatalidella Lombardia attraverso l'impiego degli autovelox. La finalità delle operazioni, assolutamente trasparenti, è smascherare comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità

