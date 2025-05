Lo scrive anche il Guardian | attenti a vendere la pelle dell’orso prima di averlo ammazzato

Il “Guardian” ha dedicato un lungo approfondimento sulla situazione in casa Napoli dopo il deludente pari interno degli azzurri contro il Genoa. Ve ne proponiamo un estratto, in cui i colleghi britannici si soffermano anche su Antonio Conte e sulle sue scelte.L’analisi del Guardian sul momento del Napoli“Antonio Conte l’ha definita la partita “bonus” del Napoli, l’errore che potevano ancora permettersi. Un pareggio per 2-2 in casa con il Genoa ha lasciato un sapore amaro, dopo essere passati in vantaggio in due occasioni, ma non è stato il momento di farsi prendere dal panico. «prima di questo avevamo bisogno di sette punti per vincere lo scudetto», ha detto Conte. “Ne abbiamo preso uno, quindi ora dobbiamo vincere le ultime due partite». Messa così, sembra semplice. Ma il Genoa, in casa, doveva essere la più semplice delle partite per il Napoli, contro un’avversaria senza più obiettivi”, si legge. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo scrive anche il Guardian: “attenti a vendere la pelle dell’orso prima di averlo ammazzato”

