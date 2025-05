Livorno le multe della polizia municipale ora arrivano anche su Pec e sull' App IO

A Livorno, le multe della polizia municipale si modernizzano: da oggi, i verbali per violazioni del codice della strada arriveranno anche tramite PEC e sull'App IO. Con il nuovo Servizio notifiche digitali (Send), la gestione delle comunicazioni a valore legale diventa più semplice per enti, cittadini e imprese, affiancando il processo tradizionale.

Le multe per violazione del codice della strada arriveranno anchesulla Pec e sull'App Io. Da oggi infatti è attivo Send (Servizio notifiche digitali) che semplifica la gestione delle comunicazioni a valore legale per enti, cittadini e imprese. Il nuovo processo digitale affianca quello ordinario.

