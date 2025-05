Livorno e Siena | due facce della stessa pizza in termini di costo

Se siete amanti dellapizza ‘Margherita’ e cercate un posto dove gustarla senza spendere una fortuna, Livorno è la città che fa per voi. Secondo una recente indagine, la città toscana si aggiudica un primato decisamente positivo: è la località italiana dove una cena a base di pizza ‘Margherita’ e una bevanda costa in media solamente 8,75 euro.Questo dato la rende la città più economica per questo tipo di pasto, superando persino Napoli, patria indiscussa dellapizza, dove la stessa consumazione si aggira sui 10.03 euro. Un risparmio di oltre un euro e venti centesimi che non è certo trascurabile, soprattutto per chi ama concedersi una pizza con frequenza.La classifica delle città più economiche per la ‘Margherita’ vede alle spalle di Livorno solo Reggio Calabria (9,15 euro), Pescara (9,37 euro) e Catanzaro (9,96 euro), tutte con prezzi comunque superiori alla città labronica. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

Nel container al porto di Livorno due tonnellate di cocaina purissima - LIVORNO – Due tonnellate di cocaina purissima in un container al porto di Livorno. Il 2025 continua con un’altra importante operazione antidroga realizzata in zona: sono stati sequestrati, infatti, oltre 2mila chili di cocaina purissima, suddivisa in 1800 panetti.Un nuovo e significativo colpo assestato al traffico internazionale di stupefacenti, da parte dei funzionari del locale Reparto antifrode dell’Ufficio delle dogane e dai finanzieri del Gruppo di Livorno. 🔗Leggi su corrieretoscano.it

Livorno: esplosione in un ristorante sulla via Provinciale Pisana. Due feriti - Paura nel pomeriggio di oggi, 16 aprile 2025, per l'esplosione forse di un bollitore o di una pentola a pressione, ma sono in corso accertamenti, in un ristorante di via Provinciale Pisana a Livorno, l'Osteria delle Belle donneL'articolo Livorno: esplosione in un ristorante sulla via Provinciale Pisana. Due feriti proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com

