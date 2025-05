LIVE Sinner-De Jong ATP Roma 2025 in DIRETTA | nuovo impegno per il n 1 contro il lucky loser olandese

In breve da Zazoom:

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma! Oggi, Jannik Sinner affronterà il lucky loser olandese Jesper De Jong in un attesissimo incontro. È il secondo confronto tra i due, dopo la netta vittoria di Sinner nel 2024. Scopriamo insieme chi si qualificherà per il prossimo turno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVEBuongiorno e benvenuti nella DIRETTALIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner ed il luckyloserolandese Jesper De Jong. Secondo confronto diretto tra i due a distanza di un anno e mezzo dal triplice 6-2 rifilato dall’azzurro al neerlandese nel secondo turno degli Australian Open 2024. Il vincente dell’incontro sfiderà agli ottavi uno tra l’argentino Francisco Cerundolo e l’austriaco Sebastian Ofner.Sinner, ventitreenne di Sesto Pusteria, arriva all’appuntamento capitolino dopo aver scontato lo stop di 3 mesi per le note vicende riconducibili al caso WADA. Accolto trionfalmente dal pubblico italiano il numero uno del mondo ha superato all’esordio in due parziali l’argentino Mariano Navone. L’altoatesino ha bisogno di mettere punti e minuti nelle gambe per ritrovare il suo miglior tennis. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: nuovo impegno per il n.1 contro il lucky loser olandese

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Cobolli-Lajovic 6-4, 4-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro passa avanti di un break nel 5° game del 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE30-30 Palla comoda chiusa con un dritto ad uscire.15-30 Molto profondo l’attacco dell’azzurro.15-15 Ace!0-15 Totalmente fuori giri il dritto.In battuta Dusan Lajovic. 4-2 Cobolli conferma il break con un Ace, il n.2 nel match. 40-15 Servizio e dritto in avanzamento.30-15 Esagerato in questa occasione Cobolli. L’angolo stretto per l’inside out era veramente impossibile. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Darderi-Carballes Baena, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: sfida equilibrata, in palio la finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 250 di Marrakech tra Luciano Darderi e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Terzo confronto diretto tra i due con l’iberico vincitore dei due precedenti entrambi disputati a livello Challenger. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato polacco Kamil Majchrzak. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Bellucci-Kotov 6-4, 6-4, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: esordio molto solido dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVESi chiude qui la nostra DIRETTA LIVE del match tra Bellucci e Kotov, un saluto sportivo!17:45 ben 8 gli ace dell’italiano, che ha servito il 57% di prime in campo raccogliendo l’81% di punti. Con la seconda invece meglio il russo (57% contro il 50% dell’azzurro). Al prossimo turno uno tra Coria ed Herbert: niente di impossibile! Con un’altra vittoria ecco che l’italiano salirebbe in 65^ posizione virtuale. 🔗Leggi su oasport.it

Pagina o Risorsa non Raggiungibile!

☰ Zazoom Social News

Errore Imprevisto! Stiamo Cercando di migliorare i serizi! Risorsa non presente o momentaneamente non raggiungibile Forse siamo sotto attacco o hai commesso qualche Errore! Purtroppo la pagina web o la risorsa che stai cercando non è più presente o probabilmente è momentaneamente non raggiungibile : in questo caso c'é qualche Misterioso Problema Informatico. Abbiamo 1000 persone a lavoro, ma sono del tutto incompetenti e dovremo cambiarli! 100 Giorni di isolamento dovrebbero bastare, intanto Perdonali e Riprova a Ricaricare la pagina o cerca la risorsa che ti interessa.

⇧