LIVE Sinner-De Jong ATP Roma 2025 in DIRETTA | inizio ritardato dai match precedenti Ora Paolini-Ostapenko sul Centrale

Segui con noi gli aggiornamenti della diretta live degli attesi match di tennis! La sfida tra Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko è prevista per le 14.10, mentre Matteo Berrettini affronterà Casper Ruud non prima delle 19.00. Resta sintonizzato per tutte le novità e gli sviluppi in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA DIRETTALIVE DI Paolini-Ostapenko NON PRIMA DELLE 12.30LA DIRETTALIVE DI BERRETTINI-RUUD (NON PRIMA DELLE 19.00)13.54 La partita tra Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko, che precede la sfida Sinner-de Jong, inizierà con un notevole ritardo. Si stima alle 14.10. Pertanto, il confronto tra l’azzurro e l’olandese potrebbe iniziare non prima delle 16.00.13.52 Terminata in questo momento la partita tra l’americana Stearns e la giapponese Osaka. Il successo è andato alla statunitense sullo score di 6-4 3-6 7-6 (4), in un match durato 2 ore e 43 minuti di gioco. Una durata che ha, inevitabilmente ritardato tutto il programma sul Centrale.12.31 La partita tra l’americana Stearns e la giapponese Osaka si prolunga. Dopo che la statunitense ha conquistato il primo parziale col punteggio di 6-4, la nipponica ha risposto col 6-3 nel 2° set. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: inizio ritardato dai match precedenti. Ora Paolini-Ostapenko sul Centrale

La partita tra l'americana Stearns e la giapponese Osaka si prolunga. Dopo che la statunitense ha conquistato il primo parziale col punteggio di 6-4, la nipponica ha risposto col 6-3 nel 2° set. A questo punto il prolungamento di questo incontro potrebbe dilatare i tempi d'attesa per Sinner-de Jong, comunque prevista non prima delle 15.

La partita tra l'americana Stearns e la giapponese Osaka si prolunga. Dopo che la statunitense ha conquistato il primo parziale col punteggio di 6-4, la nipponica ha risposto col 6-3 nel 2° set. A questo punto il prolungamento di questo incontro potrebbe dilatare i tempi d'attesa per Sinner-de Jong, comunque prevista non prima delle 15.

Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-De Jong. Iniziato regolarmente il programma sul Campo Centrale con il match femminile tra l'americana Stearns e la giapponese Osaka. A seguire spazio a Paolini-Ostapenko, poi la sfida tra Jannik Sinner e l'olandese Jesper De Jong.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Roma

Il campione azzurro torna in campo al Foro Italico, attesa altissima: dal prepartita alle dichiarazioni finali, la cronaca in tempo reale

Il giorno dopo la sbronza d'affetto presa al Centrale, per Jannik Sinner, è più dolce che mai. Il ritorno in campo contro l'argentino Navone, battuto in due set