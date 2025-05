LIVE Sinner-De Jong ATP Roma 2025 in DIRETTA | il n 1 in campo dopo Jasmine Paolini e non prima delle 15 00

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta live scritta dei match di oggi! Siamo pronti a seguire l'emozionante sfida tra Sinner e De Jong, mentre sul Campo Centrale è appena iniziato il confronto tra Stearns e Osaka. Non perdetevi gli aggiornamenti su Paolini-Ostapenko e Berrettini-Ruud, in programma più tardi nella giornata. Restate con noi per vivere tutte le emozioni del tennis!

11:41 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTALIVE scritta di Sinner-De Jong. Iniziato regolarmente il programma sul campo Centrale con il match femminile tra l'americana Stearns e la giapponese Osaka. A seguire spazio a Paolini-Ostapenko, poi la sfida tra Jannik Sinner e l'olandese Jesper De Jong. Ricordiamo che il numero uno del mondo scenderà in campo in ogni caso non primadelle 15.00.Buongiorno e benvenuti nella DIRETTALIVE testuale del match di terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner ed il lucky loser olandese Jesper De Jong. Secondo confronto diretto tra i due a distanza di un anno e mezzo dal triplice 6-2 rifilato dall'azzurro al neerlandese nel secondo turno degli Australian Open 2024.

