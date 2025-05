LIVE Sinner-De Jong 6-4 6-2 ATP Roma 2025 in DIRETTA | il n 1 ritroverà uno spauracchio agli ottavi Devo alzare il livello

Benvenuti alla diretta live del match tra Sinner e De Jong, in programma agli ottavi di finale dell'ATP di Roma 2025. Il numero uno del mondo affronta un avversario temuto, pronto a dimostrare il proprio valore. Non perderti nemmeno un istante dell'azione! Clicca qui per aggiornare la diretta e seguire anche Berrettini-Ruud.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA DIRETTALIVE DI BERRETTINI-RUUD (NON PRIMA DELLE 19.00)LA SPORTIVITA’ DI Sinner: IL PRIMO A SOCCORRERE DE Jong18.08 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.18.06 Domani, contro Cerundolo, capiremo per davvero se il n.1 è pronto per andare sino in fondo in questo torneo. Trova probabilmente il peggior avversario che il sorteggio potesse riservargli agliottavi. Sarà una partita durissima.18.05 L’azzurro ha chiuso con 21 vincenti e 16 gratuiti.18.04 Sinner ha servito il 63% di prime, ottenendo il 64% di punti. La resa sulla seconda è stata del 68%. Per lui 4 ace e 1 doppio fallo.18.03 Le dichiarazioni di Sinner: “Partita molto diversa rispetto alla prima, anche come condizioni. Sono partito bene, poi ho avuto un grosso calo di concentrazione, ma ci può stare. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Jong 6-4, 6-2, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 ritroverà uno spauracchio agli ottavi. “Devo alzare il livello”

