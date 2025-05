LIVE Sinner-De Jong 6-4 0-1 ATP Roma 2025 in DIRETTA | il n 1 si aggiudica un insolito primo set

Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Sinner e De Jong nel torneo ATP di Roma 2025. Il numero uno al mondo ha conquistato un sorprendente primo set. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e non dimenticate di seguire anche la sfida tra Berrettini e Ruud, in programma non prima delle 19:00. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA DIRETTALIVE DI BERRETTINI-RUUD (NON PRIMA DELLE 19.00)40-40 Ancora De Jong a prendere l’iniziativa. L’olandese avanza a rete e chiude con la volée alta di diritto.40-30 Una delle rare volte in cui è De Jong a comandare lo scambio e a chiudere con il diritto.40-15 Ace al centro di seconda a 179 kmh.30-15 Finalmente un punto alla Sinner, che scaglia un potentissimo diritto in contropiede all’incrocio delle righe.15-15 L’azzurro punta sulla solidità e De Jong mette il diritto sul nastro.0-15 Sinner in ritardo e mette largo il rovescio lungolinea.17.21 Comunque per Sinner è importante anche trovare queste difficoltà in partita. Puoi simulare tutti gli allenamenti che vuoi, ma la partita è sempre un’altra cosa.0-1 Servizio vincente dell’olandese. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Jong 6-4, 0-1, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 si aggiudica un insolito primo set

