LIVE Sinner-De Jong 4-3 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’olandese recupera un break

Tensione alle stelle al Foro Italico di Roma, dove Sinner e De Jong si sfidano nel quarto di finale ATP 2025. L'olandese ha recuperato un break, mentre Berrettini e Ruud si preparano per il loro atteso incontro, in programma non prima delle 19.00. Segui la diretta live per tutti gli aggiornamenti!

15-40 Altro errore dell'italiano, diritto incrociato in rete. E' in rottura prolungata, davvero insolito per un giocatore costante come lui. Ma quei 3 mesi di stop.15-30 Perfetta palla corta di De Jong. La partita si è complicata per l'azzurro. Di colpo.15-15 Altro errore di rovescio di Sinner, palla in rete. Forse è infastidito dalle ombre che fanno capolino sul campo.15-0 Ace esterno del n.1.4-3 Larga la risposta di rovescio dell'italiano, tornato falloso come in avvio di partita. Ma ha ancora un break di vantaggio.40-30 Risposta profonda di Sinner, lungo il diritto dell'olandese in uscita dal servizio.40-15 Palla corta vincente di De Jong.30-15 Lunga la risposta di rovescio dell'azzurro.

12.31 La partita tra l'americana Stearns e la giapponese Osaka si prolunga. Dopo che la statunitense ha conquistato il primo parziale col punteggio di 6-4, la nipponica ha risposto col 6-3 nel 2° set. A questo punto il prolungamento di questo incontro potrebbe dilatare i tempi d'attesa per Sinner-de Jong, comunque prevista non prima delle 15.

