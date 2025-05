LIVE Sinner-De Jong 2-1 ATP Roma 2025 in DIRETTA | c’è il break per il n 1 al mondo

Segui la diretta di Sinner e De Jong al torneo ATP di Roma 2025! Sinner, numero uno al mondo, conquista un break importante, portandosi sul 3-1. Per non perdere neanche un punto, clicca qui per aggiornare la diretta e preparati a vivere l'emozionante sfida. Il match tra Berrettini e Ruud inizia dopo le 19:00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA DIRETTALIVE DI BERRETTINI-RUUD (NON PRIMA DELLE 19.00)0-15 Palla corta telefonata di De Jong, Sinner ci arriva facilmente e chiude con il diritto incrociato.3-1 Stupendo e inatteso serve&volley di Sinner, che appoggia una delicatissima volée di diritto. Colpo davvero ben giocato.A-40 Servizio, diritto e comoda volée di rovescio per Sinner.40-40 Il passante di diritto di De Jong, dopo aver colpito il nastro, beffa Sinner e rimane in campo.40-30 Battuta esterna vincente dell’italiano.30-30 Largo, non di poco, il rovescio lungolinea di Sinner. Due errori insoliti per lui. Ma ricordiamoci sempre i 3 mesi di inattività.30-15 Brutto back di rovescio del n.93, palla in rete.15-15 Sinner spara fuori un diritto incrociato con il campo spalancato. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-De Jong 2-1, ATP Roma 2025 in DIRETTA: c’è il break per il n.1 al mondo

Se ne parla anche su altri siti

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 marzo 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 21 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗Leggi su tpi.it

Arsenal-PSG LIVE alle 21, le ultime e le probabili formazioni - Il momento più atteso della stagione è arrivato. Questa sera, a partire dalle 21, si apre il sipario sul penultimo atto della Champions League... 🔗Leggi su calciomercato.com

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 12.30LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (NON PRIMA DELLE 19.00)12.31 La partita tra l’americana Stearns e la giapponese Osaka si prolunga. Dopo che la statunitense ha conquistato il primo parziale col punteggio di 6-4, la nipponica ha risposto col 6-3 nel 2° set. A questo punto il prolungamento di questo incontro potrebbe dilatare i tempi d’attesa per Sinner-de Jong, comunque prevista non prima delle 15. 🔗Leggi su oasport.it

Sinner-De Jong diretta Internazionali di Roma, la sfida di tennis di Jannik di oggi; LIVE Sinner-De Jong 4-1: il numero uno avanti con due break; Internazionali Roma, dove vedere Sinner de Jong tv streaming: guarda il match in diretta; Internazionali: in campo Sinner-De Jong DIRETTA. 🔗Ne parlano su altre fonti

Diretta Live Sinner-De Jong sedicesimi Internazionali d'Italia: l'altoatesino mette nel mirino gli ottavi di finale - Diretta Live degli Internazionali d'Italia tra Jannk Sinner e De Jong, match valevole per il terzo turno del circuito italiano. Chi vince affronta Cerundolo o Ofner agli ottavi di finale. 🔗sport.virgilio.it

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: pochi minuti al nuovo impegno del n.1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 12.30 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (NON PRIMA DELLE ... 🔗oasport.it

Internazionali: in campo Sinner-De Jong DIRETTA - In campo agli Internazionali Jannik Sinner-Jesper De Jong. Intanto Jasmine Paolini ha superato in due set Jelena Ostapenko con il punteggio di 7-5, 6-2 e vola ai quarti. 🔗ansa.it