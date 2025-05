LIVE Sinner-De Jong 0-1 ATP Roma 2025 in DIRETTA | l’olandese annulla 2 palle break

Segui con noi la diretta di Sinner-De Jong negli ATP Roma 2025! L'olandese ha già annullato due palle break nel primo game, mentre Sinner risponde con battute vincenti. Preparati per un match emozionante, con Berrettini-Ruud che ci attende dalle 19. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

15-0 Battuta vincente al centro di Sinner.0-1 Battuta vincente al centro. l'olandese ha annullato 2 pallebreak nel game d'apertura.A-40 De Jong regge bene lo scambio da fondo e Sinner mette il rovescio incrociato in rete.40-40 Battuta vincente al centro, larga la risposta di diritto in allungo dell'italiano.40-A In rete il diritto di De Jong, che ha anche rischiato di scivolare.40-40 Largo il diritto lungolinea di Sinner. Si vede a occhio che il n.1 deve ancora trovare le misure.30-40 Lungo il diritto di De Jong in uscita dal servizio.30-30 In rete la risposta di rovescio di Sinner sulla seconda al corpo dell'avversario.15-30 Risposta profonda di Sinner, in rete il rovescio dell'olandese.

