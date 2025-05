LIVE Sinner cerca la conferma contro de Jong Il primo set finisce 6-4 per l’azzurro

Jannik Sinner cerca la conferma contro De Jong, dopo un brillante primo set chiuso 6-4 a suo favore. Sabato scorso ha segnato una data storica per lo sport italiano: il rientro in campo del talento azzurro, dopo tre mesi di stop, coincide con la sua prima partecipazione da numero uno del ranking agli Internazionali d’Italia.

Sabato scorso è stato un giorno storico per lo sport italiano. Il rientro di Jannik Sinner in campo in un match valevole per un torneo del circuito Atp dopo 3 mesi di stop è coinciso con la prima partecipazione nella storia degli Internazionali d’Italia di un tennista azzurro al primo posto del ranking. Sinner è .L'articolo LIVE, Sinnercerca la confermacontro de Jong. Il primo set finisce 6-4 per l’azzurro proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE, Sinner cerca la conferma contro de Jong. Il primo set finisce 6-4 per l’azzurro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Cobolli-Lajovic, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il toscano in cerca di una conferma dopo il titolo in Romania. A breve il via del match - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE13:40 Due minuti al via. 13:39 Giocatori in campo. Inizia il riscaldamento per i due tennisti. Ricordiamo che i due professionisti si giocano un posto al 2° turno contro il vincente tra Griekspoor e Fils.13:36 Dusan Lajovic, 34enne, ha 2 titoli in carriera: uno risalente al 2019, quando vinse contro Attila Balázs ad Umago, in Croazia; il secondo nel 2023 quando a Banja Luka liquidò l’allora n. 🔗Leggi su oasport.it

Sinner cerca la conferma contro de Jong. Il primo set finisce 6-4 per l’azzurro - Sabato scorso è stato un giorno storico per lo sport italiano. Il rientro di Jannik Sinner in campo in un match valevole per un torneo del circuito Atp dopo 3 mesi di stop è coinciso con la prima partecipazione nella storia degli Internazionali d’Italia di un tennista azzurro al primo posto del ranking. Sinner è […]L'articolo Sinner cerca la conferma contro de Jong. Il primo set finisce 6-4 per l’azzurro proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Sinner cerca la conferma contro de Jong: in corso il match per gli ottavi - Sabato scorso è stato un giorno storico per lo sport italiano. Il rientro di Jannik Sinner in campo in un match valevole per un torneo del circuito Atp dopo 3 mesi di stop è coinciso con la prima partecipazione nella storia degli Internazionali d’Italia di un tennista azzurro al primo posto del ranking. Non era […]L'articolo Sinner cerca la conferma contro de Jong: in corso il match per gli ottavi proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Australian Open, diretta finale Sinner-Zverev: dove vederla in tv e live streaming; Australian Open Day 15 LIVE: Sinner ancora campione! Zverev battuto in tre set; Australian Open, Sinner si conferma il re di Melbourne: dominata la finale con Zverev; Italia-Olanda 2-0 rivivi la diretta finale Coppa Davis: Berrettini e Sinner super, è vittoria!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Jannik Sinner, la conferma assoluta: ecco perché João Fonseca ora lo minaccia - Continua a leggere Jannik Sinner, la conferma assoluta: ecco perché João Fonseca ora lo minaccia su News Mondo ... 🔗msn.com