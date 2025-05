LIVE Paolini-Ostapenko WTA Roma 2025 in DIRETTA | va disinnescata la potenza della lettone per l’accesso ai quarti

Buongiorno amici di OA Sport! Siamo pronti per seguire insieme la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025, dove Jasmine Paolini sfida la temibile Jelena Ostapenko. Una partita cruciale che determina chi avrà accesso ai quarti di finale. Non perdetevi neanche un attimo di questo emozionante incontro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTALIVE del match di ottavi di finale del torneo di Roma2025 tra Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko. Si gioca per un posto in quarti di finale degli Internazionali d’Italia femminile!Avversaria pericolosissima per un posto nelle ultime otto del torneo, con l’azzurra che gioca per la prima volta in carriera a questo punto del torneo della Capitale. Ostapenko può battere tutte le giocatrici del mondo, se è in giornata. Viceversa, può perdere da chiunque, vedi la sconfitta di Madrid contro la rientrante Anastasia Sevastova.Servirà pazienza sui vincenti che la lettone sferrerà, ma ancor più bisognerà anticipare Ostapenko nel comando del gioco. Quando la n.18 WTA risponde prova sempre a decidere il punto nei primi 3 colpi, e ciò potrebbe dare molta noia a Paolini, che quando si fa prendere dalla fretta commette errori a ripetizione. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko, WTA Roma 2025 in DIRETTA: va disinnescata la potenza della lettone per l’accesso ai quarti

