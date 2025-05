LIVE Paolini-Ostapenko 3-4 WTA Roma 2025 in DIRETTA | lettone croce e delizia nel 1 set l’azzurra ha salvato due ‘mini’ set point!

Si accende il Centrale di Roma con un'emozionante sfida tra Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko, in questo primo set ricco di colpi di scena. L'azzurra dimostra grinta, salvando due set point cruciali. Segui la diretta per vivere ogni momento di questa entusiasmante partita valida per il WTA 34. Sintonizzati e non perdere nemmeno un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE3-4 BOATO del Centrale ad accogliere il gioco da 15-40 di Paolini!A-40 LEGGE PRIMAAAAAA la traiettoria del rovescio di OstapenkoPaolini, la passa in corsa di dritto e ottiene una palla game di importanza capitale!40-40 Tira fuori dal corridoio il dritto Ostapenko.30-40 Sbaglia la risposta di rovescio sulla seconda Ostapenko. Avrebbe chiuso il set.15-40 Stecca di dritto dopo il servizio Paolini, martoriata dai continui vincenti di Ostapenko. Adesso non aveva fatto nulla di ché la lettone, ma Jas adesso ha tanta tanta fretta!15-30 Niente, nastro vincente Ostapenko. Anche la Dea bendata con la lettone.15-15 Sbaglia però dopo il servizio Paolini.15-0 Regalo di Ostapenko in risposta.2-4 Ace di seconda Ostapenko.40-15 Pauroso vincente lungoriga di Ostapenko, forse ha rallentato troppo l’italiana con la risposta di rovescio. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko 3-4, WTA Roma 2025 in DIRETTA: lettone croce e delizia nel 1° set, l’azzurra ha salvato due ‘mini’ set point!

