LIVE Paolini-Ostapenko 2-1 WTA Roma 2025 in DIRETTA | avanti l’azzurra in avvio di 1 set

In un clima teso e avvincente, la partita tra Paolini e Ostapenko si fa sempre più intensa. Siamo sul 40-40, con scambi mozzafiato e colpi decisivi. La lettone Ostapenko, nota per la sua imprevedibilità, sembrerebbe in difficoltà, mentre Paolini sfrutta ogni opportunità. Riuscirà a mantenere la concentrazione e a portare a casa il set? Seguiamo insieme gli sviluppi di questa emozionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVE40-40 E poi, vincente il lungoriga di rovescio. Bisogna avere pazienza con la ‘montagna russa’ lettone.Seconda40-30 NON RISPONDEEEEEEEEEEE! Neanche questa volta Ostapenko!30-30 UUUH altro regalone, non risponde la lettone.Seconda, occhio!15-30 Non risponde di dritto Ostapenko!!0-30 Largo il lungoriga di rovescio di Paolini.0-15 Non rimane in campo il recupero di Jasmine sulla smorzata in risposta di Ostapenko.2-2 Kick con la prima, in rete la risposta di Jasmine con il rovescio.A-40 In progressione con il rovescio ottiene il punto la lettone. Quando spinge fa paura.40-40 Il nastro porta via il dritto di Ostapenko.A-40 Ace (1°).40-40 Non è vero. Fuori la risposta di rovescio di Paolini, prima occasione che sfuma.Seconda30-40 Doppio fallo (3°), seconda a 100kmh, con la retRomarcia. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Ostapenko 2-1, WTA Roma 2025 in DIRETTA: avanti l’azzurra in avvio di 1° set

