LIVE Berrettini-Ruud ATP Roma 2025 in DIRETTA | serve un’impresa contro il vincitore di Madrid

Buongiorno amici di OA Sport! Siete pronti per seguire la Diretta Live testuale del match tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valido per i sedicesimi di finale degli Internazionali d'Italia 2025. Dopo un esordio convincente a Roma, Berrettini torna in campo dopo l'infortunio all'addome nel Masters 1000 di Madrid. Seguite con noi ogni punto di questo entusiasmante incontro!

Esordio convincente in quel di Roma per Matteo Berrettini. Dopo l'infortunio all'addome nel Masters 1000 di Madrid, il tennista capitolino si è presentato al primo turno degli Internazionali sconfiggendo in due set il britannico Jacob Fearnley, con il punteggio di 6-4, 7-6. Una prestazione solida, una vittoria di reazione, dati i due set point annullati nel secondo parziale. Ora l'asticella si alza: Casper Ruud sarà l'avversario dell'azzurro al terzo turno.Gran momento di forma per il norvegese, che ha trionfato al Masters 1000 di Madrid, prevalendo su avversari d'alta classifica come Fritz, Medvedev e Draper, quest'ultimo in finale (7-5, 3-6, 6-4).

