LIVE Berrettini-Ruud ATP Roma 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Siamo ai nastri di partenza per il tanto atteso incontro tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, in diretta dal Foro Italico di Roma. Preparati a vivere emozioni intense nel match che promette scintille! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e segui anche gli altri incontri, Paolini-Ostapenko (dopo le 12.30) e Sinner-De Jong (dopo le 15.00).

18.51 Tra pochiminuti il Campo Centrale del Foro Italico farà da palcoscenico all'ottavo scontro tra Matteo Berrettini e Casper Ruud. Precedenti 4-3 a favore del norvegese.18.50 Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTALIVE testuale dell'incontro tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionali d'Italia 2025.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTALIVE testuale dell'incontro tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valevole per i sedicesimi di finale degli Internazionali d'Italia 2025.Esordio convincente in quel di Roma per Matteo Berrettini. Dopo l'infortunio all'addome nel Masters 1000 di Madrid, il tennista capitolino si è presentato al primo turno degli Internazionali sconfiggendo in due set il britannico Jacob Fearnley, con il punteggio di 6-4, 7-6.

LIVE Passaro-Dimitrov 7-5, 1-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: stesso punteggio di Melbourne, azzurro a un set dall’impresa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE15-15 Gran kick, non risponde di rovescio Dimitrov.0-15 Mette largo il tentativo di vincente lungoriga Passaro.1-1 A zero anche Grigor.40-0 Servizio e dritto perentorio.30-0 Bene con lo stretto di dritto Dimitrov.15-0 Servizio e appoggio di volo Dimitrov.1-0 A zero Passaro! Forza!40-0 Non risponde sulla seconda e di dritto Dimitrov.30-0 UN ALTRO!15-0 Servizio vincente per aprire il 2° set. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Passaro-Dimitrov 5-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha avuto 4 palle break - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE5-4 PASSA!!! In due tempi di dritto Passaro, di cui il primo tentetivo spalle alla rete a seguito dello schema palla corta-lob del bulgaro.40-15 Servizio vincente!30-15 Doppio fallo (2°).30-0 Pauroso inside in vincente di Passaro dopo il kick!15-0 Prima slice ottima e schiaffo al volo di dritto Passaro! Vamos!4-4 Non risponde di rovescio Passaro. Gioco che rischia di cambiare il match. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ritardo molto probabile, si prolungano le partite precedenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 12.30LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (NON PRIMA DELLE 19.00)12.31 La partita tra l’americana Stearns e la giapponese Osaka si prolunga. Dopo che la statunitense ha conquistato il primo parziale col punteggio di 6-4, la nipponica ha risposto col 6-3 nel 2° set. A questo punto il prolungamento di questo incontro potrebbe dilatare i tempi d’attesa per Sinner-de Jong, comunque prevista non prima delle 15. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Berrettini-Ruud, ATP Roma 2025 in DIRETTA: servirà una grande serata contro lo specialista norvegese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell'incontro tra Matteo Berrettini e Casper ... 🔗oasport.it

ATP Roma LIVE: Matteo Berrettini sfida il campione di Madrid Casper Ruud sul Centrale del Foro Italico - Tennis - ATP | L'idolo di casa contro il giocatore più caldo del momento: si apre così la sessione serale di lunedì 12 maggio ... 🔗ubitennis.com

