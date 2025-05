LIVE Berrettini-Ruud 5-7 ATP Roma 2025 in DIRETTA | ultimo game fatale il norvegese si aggiudica il primo set

Si accendono le emozioni agli Internazionali d'Italia con il match tra Berrettini e Ruud, dove il norvegese conquista il primo set in un finale drammatico. Segui la diretta per tutte le ultime novità e preparati per i prossimi incontri: Paolini-Ostapenko e Sinner-De Jong. Rimani con noi per aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA DIRETTALIVE DI PAOLINI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 12.30LA DIRETTALIVE DI SINNER-DE JONG (NON PRIMA DELLE 15.00)20.13 Sappiamo tutti quanto Matteo tenga agli Internazionali, abbandonarli così è un vero peccato.20.10 Cala il gelo sul Campo Centrale del Foro Italico, Matteo Berrettini abbandona il terreno di gioco in lacrime. Probabile che il problema all’addome si sia ripresentato nuovamente.COLPO DI SCENA!!! SI RITIRA MATTEO Berrettini!!!0-2 gameRuud. In confusione totale ora l’azzurro, il quale sbaglia la palla corta in uscita dal servizio.30-40 Lungo il dritto. Palla break Ruud!30-30 Palla corta dell’italiano e demi volée di rovescio successiva a scavalcare Ruud.15-30 Dritto inside in che finisce fuori di pochissimo. Situazione di punteggio delicata. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Ruud 5-7, ATP Roma 2025 in DIRETTA: ultimo game fatale, il norvegese si aggiudica il primo set

