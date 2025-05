LIVE Berrettini-Ruud 4-5 ATP Roma 2025 in DIRETTA | il romano serve per rimanere nel primo set

Segui in diretta il match tra Matteo Berrettini e Casper Ruud agli ATP di Roma 2025. Il romano è sotto pressione e serve per restare nel primo set. Aggiornamenti in tempo reale e notizie su altri match, come Paolini-Ostapenko e Sinner-De Jong, in arrivo! Non perdere neanche un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALIVELA DIRETTALIVE DI PAOLINI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 12.30LA DIRETTALIVE DI SINNER-DE JONG (NON PRIMA DELLE 15.00)30-0 Altro gran servizio al centro, lunga la risposta di dritto di Ruud.15-0 Prima vincente centrale.Matteo Berrettiniserve per rimanere nel primo parziale.4-5 Game Ruud. Il norvegese rimonta da 0-30 grazie all’errore di dritto finale di Matteo.40-30 Lungo il dritto di Berrettini, peccato.30-30 Spinge Ruud sin dal primo colpo, finisce in rete il rovescio difensivo dell’italiano.15-30 Lunga la risposta di Berrettini col dritto.0-30 Bravissimo Berrettini!! Dritto inside out e volée di dritto vincente!0-15 È lungo il dritto di Casper Ruud. Matteo non aveva mai vinto il primo punto in risposta fino ad ora.4-4 Game Berrettini. E ancora vincente di dritto per l’azzurro!40-0 Strabiliante dritto vincente in lungolinea di Berrettini! Da fondocampo spara un missile il Romano, niente da fare per Ruud. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Ruud 4-5, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il romano serve per rimanere nel primo set

Ne parlano su altre fonti

LIVE Cobolli-Lajovic 6-4, 4-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro passa avanti di un break nel 5° game del 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE30-30 Palla comoda chiusa con un dritto ad uscire.15-30 Molto profondo l’attacco dell’azzurro.15-15 Ace!0-15 Totalmente fuori giri il dritto.In battuta Dusan Lajovic. 4-2 Cobolli conferma il break con un Ace, il n.2 nel match. 40-15 Servizio e dritto in avanzamento.30-15 Esagerato in questa occasione Cobolli. L’angolo stretto per l’inside out era veramente impossibile. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Darderi-Carballes Baena, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: sfida equilibrata, in palio la finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 250 di Marrakech tra Luciano Darderi e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Terzo confronto diretto tra i due con l’iberico vincitore dei due precedenti entrambi disputati a livello Challenger. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato polacco Kamil Majchrzak. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Bellucci-Kotov 6-4, 6-4, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: esordio molto solido dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVESi chiude qui la nostra DIRETTA LIVE del match tra Bellucci e Kotov, un saluto sportivo!17:45 ben 8 gli ace dell’italiano, che ha servito il 57% di prime in campo raccogliendo l’81% di punti. Con la seconda invece meglio il russo (57% contro il 50% dell’azzurro). Al prossimo turno uno tra Coria ed Herbert: niente di impossibile! Con un’altra vittoria ecco che l’italiano salirebbe in 65^ posizione virtuale. 🔗Leggi su oasport.it

Berrettini-Ruud LIVE su Uno; Atp Roma 2025 oggi, la diretta degli Internazionali d'Italia: Berrettini-Ruud 3-3, l'azzurro soffre al servizio. Paolini batte Ostapenko e vola ai quarti; Berrettini-Ruud, oggi Atp Roma 2025: orario e dove vederla in diretta; LIVE! Paolini, Sinner e Berrettini: super lunedì al Foro Italico. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Berrettini-Ruud, ATP Roma 2025 in DIRETTA: servirà una grande serata contro lo specialista norvegese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell'incontro tra Matteo Berrettini e Casper ... 🔗oasport.it

Berrettini-Ruud si vedrà sulla RAI oggi? Orario esatto ATP Roma, canale tv, streaming - Matteo Berrettini contro Casper Ruud, cinque anni dopo. Anzi, quattro e mezzo: tanti ne sono passati dal quarto di finale di Roma 2020 in cui ... 🔗oasport.it

Berrettini-Ruud diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di oggi - L'azzurro contro il norvegese (n.7 Atp) sulla terra rossa del Foro Italico, in palio il pass per gli ottavi del Masters 1000 della Capitale: tutti gli aggiornamenti ... 🔗msn.com