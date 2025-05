LIVE Berrettini-Ruud 1-2 ATP Roma 2025 in DIRETTA | Matteo annulla immediatamente una palla break

Segui la diretta di Berrettini contro Ruud agli ATP di Roma 2025! Matteo ha annullato subito una palla break, dimostrando grinta e determinazione. Resta aggiornato con noi: clicca per le ultime novità! In arrivo anche le dirette di Paolini-Ostapenko e Sinner-De Jong. Non perdere neanche un punto!

40-40 Vantaggi. Primo doppio fallo anche per Berrettini.40-30 Lunga la risposta col rovescio di Ruud dopo una grande prima centrale del Romano.30-30 Dritto imprendibile di Matteo.15-30 In rete il dritto in uscita dalla prima.15-15 Altra palla corta dell'azzurro, che vince il punto con la successiva volée di dritto.0-15 palla corta di dritto in uscita dal servizio che esce di poco.1-2 Game Ruud. Lunga la risposta col rovescio dell'italiano, il quale servirà dopo il cambio di campo.40-15 Dritto vincente, rimane immobile Berrettini.30-15 Doppio fallo dello scandinavo.30-0 Il norvegese fa muovere l'azzurro, il quale manda in rete il dritto.

