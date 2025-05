Lite in strada a Saronno ferita una ragazza

Una violenta lite è esplosa sabato sera in via Padre Reina a Saronno, con protagonisti due sudamericani. Il diverbio ha avuto esiti drammatici, lasciando una ragazza 23enne originaria dell'Ecuador ferita al volto. Intervenuta sul posto, un'ambulanza ha soccorso la giovane, mentre la polizia locale avviava le indagini per ricostruire l'accaduto.

E' giallo su una violenta Lite scoppiata sabato scorso in via Padre Reina a Saronno verso le 23.30. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, c'è stato un diverbio in strada fra due sudamericani: ad avere la peggio è stata una ragazza 23enne dell'Ecuador, che ha riportato una ferita al volto. L'ha soccorsa un'ambulanza della .

