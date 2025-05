Lite in casa tra conviventi degenera uomo accoltellato dalla compagna | ricoverato al Bufalini

Un violento litigio tra conviventi a Forlì si è trasformato in tragedia quando una donna ha accoltellato il suo partner. L'uomo è stato ricoverato d'urgenza al Bufalini. I Carabinieri hanno denunciato la donna per lesioni personali aggravate, mentre si indaga sulle circostanze dell'accaduto che hanno portato a questo drammatico epilogo.

Al culmine di una Lite tra le mura di casa, avrebbe afferrato un coltello colpendo il convivente. E' quanto accaduto nel fine settimana in un'abitazione del centro di Forlì. La donna è stata denunciata dai Carabinieri con l'accusa di lesioni personale aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Lite in casa tra conviventi degenera, uomo accoltellato dalla compagna: ricoverato al Bufalini

