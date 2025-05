Lite al Rione Tescione a Caserta finisce nel sangue coltello al collo e fuga in auto | arrestato 50enne

Una violenta lite nel Rione Tescione di Caserta si è conclusa nel sangue, con un uomo ferito gravemente al collo da un coltello. La situazione è degenerata rapidamente, portando all'arresto di un 50enne accusato di tentato omicidio, fuggito a bordo di un'auto dopo l'aggressione. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

A Caserta, un uomo di 50 anni è stato arrestato per tentato omicidio dopo una Lite violenta nel RioneTescione. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lite al Rione Tescione a Caserta finisce nel sangue, coltello al collo e fuga in auto: arrestato 50enne

