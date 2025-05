L' Italia invierà nuove armi all' Ucraina

L'Italia intensifica il proprio supporto all'Ucraina, annunciando l'invio dell'undicesimo pacchetto di aiuti militari. Mentre Mosca respinge le richieste di tregua da parte dei leader europei, il ministro degli Esteri Antonio ribadisce l'impegno italiano nella risposta alla crisi, sottolineando l'importanza della solidarietà con Kiev in questo momento difficile.

Mentre Mosca rimanda al mittente, bollandole come "inaccettabili", le richieste dei leader europei che avevano chiesto alla Russia una tregua di 30 giorni, l' Italia si prepara ad inviare a Kiev l'undicesimo pacchetto di aiuti militari. Lo fa sapere il ministro degli Esteri Antonio.

