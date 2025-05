L' Italia arriverà a breve al 2 per cento del pil per le spese militari Ma come farà?

Dopo quasi due decenni dalla promessa fatta alla NATO, l'Italia raggiunge finalmente il 2% del PIL destinato alla spesa per la difesa. Questo traguardo arriva in ritardo rispetto ad altri paesi membri, rendendoci uno degli ultimi a conformarsi agli impegni concordati. La decisione segna un cambiamento significativo nella politica di difesa italiana e solleva interrogativi sulle implicazioni per la sicurezza nazionale e internazionale.

Dopo 19 anni dalla promessa fatta alla Nato, l'Italia raggiunge finalmente il 2% del Pil in spesa per la difesa. In ritardo rispetto al resto del gruppo – siamo uno degli ultimi Pa.

