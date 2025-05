Liste d’attesa Marinoni | Servono più investimenti bisogna gestire al meglio le risorse

Nei giorni scorsi la presidente del consiglio Giorgia Meloni è tornata a parlare di uno dei temi più caldi della sanità pubblica: le Listed’attesa. “Sulla questione devo fare io un appello alle Regioni”, ha affermato la premier, sottolineando che “le risorse economiche vengono stanziate ogni anno dal Governo, ma la gestione operativa è affidata alle Regioni”. Un modello che, secondo Meloni, rischia di attribuire responsabilità al solo esecutivo, anche quando le competenze sono decentrate.La “colpa” delle Listed’attesa, quindi, è del governo, delle Regioni o di entrambi? Abbiamo chiesto un parere al dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo.Di chi è la colpa delle Listed’attesa?A titolo di premessa, ritengo che sia più utile capire le cause invece di chiedersi di chi sia la colpa, ma per rispondere a questa domanda, va ricordato che il governo ha la funzione di stanziare le risorse. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Liste d’attesa, Marinoni: “Servono più investimenti, bisogna gestire al meglio le risorse”

