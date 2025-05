L' isola ecologica diventa una discarica abusiva | scempio davanti al luogo della cultura

Nella città di Brindisi, un'ironia tragica trasforma l’isola ecologica in una discarica abusiva, proprio di fronte al Mediaporto, ex biblioteca provinciale e simbolo della cultura locale. I residenti e i visitatori si trovano a fare i conti con uno spettacolo indecoroso, evidenziando un'emergenza ambientale e un'incuria palese che macchiano il volto della comunità.

BRINDISI - E fu così che l’isolaecologica diventò una discaricaabusiva. L’assurdo paradosso lo si registra proprio davanti al Mediaporto (ex biblioteca provinciale), in via Torpisana, uno dei luoghi simbolo dellacultura brindisina. I residenti e i frequentatori della zona si imbattono, ogni. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - L'isola ecologica diventa una discarica abusiva: scempio davanti al luogo della cultura

