L’Isola dei famosi seconda puntata | un’eliminazione e un nuovo arrivo! Cosa succede

La seconda puntata della diciannovesima edizione de "L'Isola dei Famosi" sorprende con un'eliminazione e l'arrivo di un nuovo concorrente. In onda lunedì 12 maggio 2025 su Canale 5, la serata, guidata da Veronica Gentili con l'accompagnamento dell'opinionista Simona Ventura e dell’inviato Pierpaolo, promette emozioni e colpi di scena imperdibili.

La seconda puntata della diciannovesima edizione di "L'Isola dei famosi", in onda lunedì 12 maggio 2025 su Canale 5, promette una serata ricca di emozioni, colpi di scena e momenti di tensione. Alla conduzione ci sarà Veronica Gentili, insieme all'opinionista Simona Ventura e all'inviato Pierpaolo Pretelli dall'Honduras. L'episodio porterà la prima eliminazione ufficiale, un momento di alta tensione che potrebbe stravolgere le dinamiche del gruppo. I concorrenti si affronteranno in una sfida fisica e ci sarà l'ingresso di un nuovo naufrago. Nel corso della puntata, il pubblico assisterà all'ingresso di Dino Giarrusso, che finalmente si unirà al cast dopo un piccolo infortunio che lo ha tenuto lontano dal debutto. Dino approderà sulle spiagge di Cayo Cochinos, pronto ad affrontare le sfide di sopravvivenza insieme agli altri concorrenti.

