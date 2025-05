L’Isola dei Famosi il primo eliminato Arriva un nuovo naufrago | chi è

L’Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 con il secondo appuntamento condotto da Veronica Gentili. Dopo l'eliminazione del primo naufrago, Lorenzo Tano, ecco arrivare un nuovo concorrente. Scopriamo insieme chi sarà il protagonista di questa avventura e come si prepara a sfidare gli altri naufraghi nei prossimi giorni.

L'Isola dei Famosi, Lorenzo Tano è il primoeliminato. Arriva un nuovonaufrago: ecco chi èL'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Veronica Gentili è tornato in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento. I naufraghi divisi in due gruppi, giovani e senatori hanno vissuto i primi giorni in Honduras tra difficoltà, tensioni e prime incomprensioni. Alcuni naufraghi hanno trovato un accendino sulla playa e lo Spirito delL'Isola ha deciso di prendere subito provvedimenti. Questa settimana al televoto sono finiti Mario Antinolfi e Lorenzo Tano. La conduttrice in diretta ha svelato l'esito del televoto. A dover abbandonare il reality show è stato Lorenzo Tano che ha esordito: "Me l'aspettavo, comunque mi sento abbastanza bene da un pò di vista, non è la fine.