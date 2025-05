L’Isola dei Famosi due naufraghi rivelano il motivo dell’abbandono e del ritorno

Nell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, i naufraghi Angelo e Leonardo svelano i motivi del loro abbandono e del clamoroso ritorno in gara. Angelo, colpito da un momento di sconforto, racconta come un ripensamento lo abbia spinto a riprendere la sfida, rivelando la sua lotta interiore e la ricerca di lucidità. Scopriamo insieme i dettagli di questa emozionante vicenda.

L’Isola dei Famosi, Angelo e Leonardo spiegando il motivodell’abbandono e del ritorno in gara. Ecco cosa è emersoL’Isola dei Famosi, Angelo ha avuto un ripensamento ed ha scelto di ritornare in gara: “. Non avendo lucidità ho detto: “Basta vado a casa”, ma non avevo forza nelle gambe, non avevo forze completamente. Non riuscivo a fare niente. In realtà mi sono ricordato in primis delle promesse che ho fatto alla mia famiglia, alla mia ragazza ai miei amici a cui voglio bene, io ho spostato il matrimonio di mia sorella per venire qui. Tante cose importanti quindi mi do un’altra possibilità. Mi sono sentito in colpa”. Leggi anche Shaila Gatta rompe il silenzio sulle critiche. L’accaduto Anche Leonardo ha avuto un ripensando ritornando sulL’Isola dopo aver abbandonato. Il giovane naufrago rivela: “Ciao è successo la stessa cosa che è successa ad Angelo. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, due naufraghi rivelano il motivo dell’abbandono e del ritorno

