L’Isola dei Famosi Antonella scoppia in lacrime in diretta | la confessione

L’Isola dei Famosi si tinge di emozione quando Antonella Mosetti, visibilmente commossa, scoppia in lacrime in diretta. Nella nuova puntata, la naufraga condivide una confessione toccante, mentre la conduttrice Veronica Gentili tenta di confortarla. Scopriamo insieme cosa ha portato Antonella a esprimere il suo dolore in un momento così delicato.

L’Isola dei Famosi, Antonella Mosetti scoppia in lacrime in diretta: il motivo e la rivelazioneL’Isola dei Famosi, a pochi minuti dall’inizio della nuova puntata Antonella Mosetti scoppia in lacrime. La conduttrice Veronica Gentili cerca di incoraggiare la naufraga che rivela tra le lacrime: “Non riesco neanche a parlare”, e poi ha aggiunto: “venendo qui ero felicissima ma non ho ancora elaborato, evidentemente, la morte di mio papà, e non riesco a stare ferma nella noia. in tutto ciò che abbiamo io non riesco a stare, sono esaurita. Di notte non riesco a dormire, mi sveglio con la nausea, è una cosa troppo dura che non riesco neppure a spiegare.”.Leggi anche L’Isola dei Famosi, il primo eliminato. Arriva un nuovo naufrago: chi èLa conduttrice e l’opinionista dallo studio cercano di supportare la naufraga. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, Antonella scoppia in lacrime in diretta: la confessione

