L' isola dei famosi 2025 anticipazioni di lunedì 12 maggio | l' eliminazione i sondaggi l' arrivo di Giarrusso

Stasera, lunedì 12 maggio, torna l'Isola dei Famosi 2025 su Canale 5, con la tanto attesa seconda puntata. Veronica Gentili annuncerà il primo eliminato e dovrà convincere due concorrenti a restare nel gioco. I sondaggi si infiammano e l'arrivo di Giarrusso promette colpi di scena. Scopriamo cosa ci aspetta in questa avvincente edizione!

Nella seconda puntata dell'isola dei famosi2025, stasera su Canale 5, Veronica Gentili non dovrà solo annunciare chi sarà il primo eliminato dell'edizione, ma anche convincere due concorrenti a rimanere in gioco. L'isola dei famosi2025 scalda i motori in vista della seconda puntata, in onda stasera su Canale 5 in prima serata. Dopo un inizio buono ma non eccellente (poco più del 18% di share, esattamente come aveva fatto The Couple solo poche settimane prima), il reality condotto da Veronica Gentili si prepara a tornare sullo schermo, questa volta di lunedì. Naturalmente sarà possibile seguire le vicende dei naufraghi anche in streaming, su Mediaset Infinity, in contemporanea oppure on demand. L'isola dei famosi, anticipazionilunedì 12 maggio Stasera, il gruppo dei naufraghi accoglierà un nuovo concorrente: Dino Giarrusso, reduce da un . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'isola dei famosi 2025, anticipazioni di lunedì 12 maggio: l'eliminazione, i sondaggi, l'arrivo di Giarrusso

