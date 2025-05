L’Isola dei Famosi 2 | sondaggi a favore di Patrizia e prova per conquistare il fuoco

Questa sera, su Canale 5, torna L'Isola dei Famosi con la sua seconda puntata, promettendo colpi di scena e tensione. I concorrenti si scontreranno in sfide avvincenti, con sondaggi favorevoli per Patrizia e prove da affrontare per conquistare il fuoco. Un appuntamento imperdibile che tiene il pubblico col fiato sospeso!

Il palinsesto di questa sera su Canale 5 regala agli spettatori un appuntamento imperdibile: la seconda puntata de L'Isola dei Famosi. In diretta, il programma vedrà l'affrontarsi i concorrenti davanti al televoto, con una tensione palpabile e un clima di attesa che coinvolge il pubblico. L'atmosfera si carica di emozioni e possibilità, mentre i riflettori

Elisa Isoardi piange all’Isola dei Famosi: Non succederà più!

L'Isola dei Famosi è un reality che mette alla prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi ha avuto un forte esaurimento emotivo: è scoppiata a piangere e ha mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente non era mai emerso in tv.