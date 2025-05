L’invito di La Russa a non votare ai referendum potrebbe portare più persone ai seggi

Ignazio La Russa, figura controversa della politica italiana, ha attraversato un lungo percorso che lo ha portato dai palchetti neofascisti di piazza San Babila alla presidenza del Senato. La sua carriera, caratterizzata da sfide e trasformazioni, riflette un'intelligenza politica acuta e una resilienza notevole. Nonostante le aspettative, il suo insediamento nella seconda carica dello Stato ha sollevato interrogativi sulle sue future direzioni e sulla sua influenza nella politica attuale.

Siccome ha un grande avvenire dietro le spalle, Ignazio La Russa è ritenuto un uomo politico molto intelligente. Per passare dai palchetti neofascisti di piazza San Babila dei primi anni Settanta allo scranno di presidente del Senato, in effetti il salto è stato notevole e complicato, circa mezzo secolo c’è voluto, però ce l’ha fatta. Assumendo la seconda carica dello Stato si pensava che si sarebbe lasciato dietro la sua lunga militanza e avrebbe persino rivisto qualche idea giovanile. Beninteso, senza esagerare: i busti del Mascellone stanno sempre là. E si pensava che come minimo avrebbe capito che il presidente del Senato non deve «fare campagna», come invece ha annunciato lui stesso, per l’astensione ai referendum dell’8 e 9 giugno.Per esempio, va dato atto al presidente della Camera Lorenzo Fontana, leghista e ultraconservatore, di sapersi mantenere sempre fuori dalla battaglia politica. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’invito di La Russa a non votare ai referendum potrebbe portare più persone ai seggi

