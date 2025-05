L’Inter scoprì in Asllani un vero rigorista! E vale pure la ‘legge Christie’

Asllani si conferma rigorista affidabile per l'Inter, siglando il secondo gol su rigore in pochi giorni. Dopo il primo successo contro il Verona, l'albanese ha portato a casa un altro importante punto a Torino. La sua precisione dagli undici metri non solo è un segnale positivo per la squadra, ma potrebbe anche segnare l'inizio di una nuova era per i rigoristi nerazzurri.

Asllani ancora in gol su rigore, dopo quello messo a referto contro il verona. A Torino altro sigillo dagli undici metri. L’Inter scopre un rigorista.NUOVO rigorista – E L’Interscoprì in Asllani un rigorista niente male. Se un indizio è un indizio, due indizi fanno una prova (riduzione dell’assioma “Christie”). L’albanese, nel pomeriggio piovoso di ieri, ha segnato il suo secondo rigore consecutivo dopo quello messo a referto contro l’Hellas verona. A Torino, l’ex Empoli punisce anche un gigante come Milinkovic Savic, permettendo alL’Inter di condurre una ripresa più tranquilla e senza grossi patemi. E la notizia non è banale per Simone Inzaghi. Infatti, senza Hakan Calhanoglu dal dischetto L’Inter si è dimostrata fin troppo impotente dagli undici metri. I vari Lautaro Martinez, Marcus Thuram o lo stesso Marko Arnautovic (errore a Berna contro lo Young Boys) sanno fare tante altre cose ma sicuramente non sanno calciare a dovere un rigore. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter scoprì in Asllani un vero rigorista! E vale pure la ‘legge Christie’

