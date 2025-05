L’Inter adesso crede allo scudetto | il piano di Inzaghi

Dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, l'Inter ha riacceso le speranze nella corsa allo scudetto, avvicinandosi a soli un punto dai partenopei. Simone Inzaghi intensifica le sue strategie per le ultime due partite, mantenendo viva la possibilità di conquistare il titolo e puntando anche alla Champions. La lotta si fa agguerrita, e i nerazzurri sembrano pronti a lottare fino alla fine.

Il Napoli ha pareggiato in casa contro il Genoa ed ora L'Intercrede eccome alloscudetto: il piano di Simone Inzaghi per le ultime due e la ChampionsL'Inter ha recuperato due punti al Napoli nella corsa scudetto ed ora è ad appena una lunghezza dai partenopei. Insomma, una situazione che riapre tutto, forse insperata per per i nerazzurri che probabilmente stavano anche pensando di mollare per concentrarsi unicamente sulla Champions League.Ora, però, tuto è cambiato. Nel prossimo turno il Napoli vola a Parma e sfiderà una squadra che è in piena lotta per la salvezza e quindi necessita di bottino pieno. Una bella grana per gli azzurri che però il bonus l'hanno già giocato ieri contro il Genoa, probabilmente nella gara più semplice delle ultime tre.Simone Inzaghi sta ora annusando nuovamente la possibilità di vincere il doppio titolo, scudetto e Champions, e così sta provando a gestire al meglio la rosa in vista dei due obiettivi.